Ein mit zwei Personen besetztes Kleinflugzeug ist am Samstag (25.05.2019) auf dem Segelfluggelände in Holzwickede kopfüber in einer Baumkrone hängen geblieben.

Der 56 -jährige Pilot und seine Begleiterin wurden schließlich von Höhenrettern der Feuerwehr geborgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ging für die beiden offenbar glimpflich aus. " Sie konnten in der Rettungskapsel stehen und waren ansprechbar ", sagte der Sprecher. Danach sollten sie in einem Krankenhaus auf mögliche Verletzungen untersucht werden.