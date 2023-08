Abriss von A43-Brücke: Ruhrgebietspendler im Schienenersatzverkehr

Die Brücken der A43 führen aber auch über Bahngleise, deswegen kommt es hier zu Einschränkungen. Die Bahn nutzt die Gelegenheit, um zeitgleich selbst Bauarbeiten an der Strecke durchzuführen. Dabei sollen laut Bahn zum Beispiel Weichen und Bahnübergänge repariert und die Oberleitungen inspiziert werden.

Auch an anderen betroffenen Bahnhöfen ist es am Montag ruhig. In Recklinghausen sehen Pendler eine Anzeigentafel, die nur ausfallende Züge anzeigt oder auf den Schienenersatzverkehr hinweist. Wer nicht gleich weiß, wo er hin muss, wird schnell vom Servicepersonal der Deutschen Bahn angesprochen und zum richtigen Abfahrtsort gelotst. Ähnlich sieht es auch in Herne aus.

Zwei Stunden bis zur Uni

Yusuf (links) und Yavuz Özer warten auf den Schienenersatzverkehr

In Wanne-Eickel warten Yavuz und Yusuf Özer schon an der Haltestelle des Schienenersatzverkehrs. Die beiden Brüder studieren in Münster und pendeln sonst mit der Bahn. Knapp über eine halbe Stunde dauert ihr Weg normalerweise. "Jetzt brauchen wir zwei Stunden" , erzählt Yusuf Özer. "Das müssen wir ein paar Wochen durchmachen" , fügt sein Bruder Yavuz hinzu. Die Beiden wussten von den Bauarbeiten und haben sich vorher per App informiert, was für sie die schnellste Verbindung ist und dementsprechend geplant.

Genervt sind die Brüder von den Einschränkungen nicht, dennoch sei die Fahrzeit jetzt sehr lang. Yusuf Özer überlegt deshalb, ob er zukünftig nicht doch mit dem Auto zur Uni fährt: "Ich bin eigentlich nicht oft mit dem Auto unterwegs, aber ich glaub das ist in dieser Situation besser."

Schienenersatzverkehr ohne größere Probleme

Andere Pendler sind nicht ganz so entspannt. Ein älterer Mann schimpft, dass die Bahn ihre Infrastruktur verkommen lassen habe. Viele finden sich aber auch schnell mit der Situation ab: "Ist dann halt so" , hört man öfter. Zu größeren Problemen sei es aber am Montag nicht gekommen, berichtet eine Bahnmitarbeiterin. Es seien genug Busse für den Schienenersatzverkehr vorhanden gewesen.

Ein Sprecher der Bahn weißt zudem darauf hin, dass es erfahrungsgemäß immer ein paar Tage dauern würde, bis sich der Schienenersatzverkehr eingespielt und sich die Fahrgäste auf die neuen Abfahrtsorte und -Zeiten eingestellt hätten.

Über dieses Thema haben wir am 21.08. im WDR Radio und Fernsehen berichtet.