Panne bei Abi-Klausur in Wetter wegen Winterzeit-Uhr

Jetzt beschäftigt sich die Bezirksregierung Arnsberg mit der Abitursklausur im Fach Englisch vom Freitag (23.04.2021) in Wetter. Denn viele der Schüler*innen am Geschwister-Scholl Gymnasium orientierten sich am Stand der Uhr im Prüfungsraum. Die war noch nicht auf Sommerzeit umgestellt und zeigte ihnen 13 Uhr an.

Real war es aber bereits 14 Uhr, und als die Lehrer zur Abgabe der Klausur aufforderten, sollen einige der Schülerinnen und Schüler in Zeitnot gekommen sein.

Wird Abi-Klausur nachgeschrieben?

Die Schule will nun klären, ob die Englisch-Abiprüfung nachgeschrieben werden darf und die am Freitag abgegebene damit ungültig ist. Prüfen und entscheiden kann das nur die Bezirksregierung in Arnsberg.

Stand: 26.04.2021, 11:40