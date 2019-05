Vier abgetrennte Rehköpfe in einem Mülleimer: Was Jäger Reinhard Middendorf am Dienstagmorgen (07.05.2019) in Bergkamen-Overberge aus einem Mülleimer ziehen musste, hat er so vorher auch noch nicht gesehen.

Spaziergängerin fand Rehköpfe

Eine Spaziergängerin hatte den grausigen Fund auf einem waldnahem Parkplatz gemacht. Sie sah zunächst nur einen Rehkopf und alarmierte das Ordnungsamt, das Middendorf als zuständigen Jäger des Bezirks zum Fundort rief. Der sah schnell, dass sich noch mehr Köpfe im Mülleimer befanden und rief die Polizei dazu.

Diese Rehköpfe wurden in einem Mülleimer in Bergkamen gefunden.

Insgesamt vier Köpfe kamen dann zum Vorschein. Nach Einschätzung von Jäger Middendorf wurden die Köpfe professionell abgetrennt. Außerdem seien sie frisch gewesen. Er geht davon aus, dass die Rehe erst in der Nacht getötet wurden.

Wer tut so etwas?

Der Jäger vermutet, dass professionelle Wilderei hinter dem grausigen Fund steckt. "Hier sind offenbar Profis unterwegs, die nachts Rehe jagen", sagt Middendorf. Wilderei in dieser Form sei in der Gegend bisher nicht vorgekommen.

Wer dafür verantwortlich ist, ist noch nicht klar. Der Parkplatz wird laut Middendorf videoüberwacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafanzeigen gegen Unbekannt wegen Wilderei gestellt.