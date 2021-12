A45-Brückensperrung: Verkehrschaos nervt Anwohner in Hagen

Jeden Morgen und jeden Nachmittag erlebt Rummenohl den ganz normalen Wahnsinn. Stoßstange an Stoßstange quälen sich die Fahrzeuge durch den Ortskern: Stop-and-go über mehrere Kilometer Länge. Ein Autofahrer erzählt, er brauche von Hagen bis hier etwa eine Stunde. Normalerweise reichen zehn Minuten.

Gefährlicher Schulweg

Sorgt sich um die Sicherheit der Schulkinder

Eltern, die ihre Kinder zu Fuß in die Kita bringen, haben neben den vielen LKW ein mulmiges Gefühl. Und Schulkinder allein an der Bushaltestelle warten zu lassen, gehe im Moment gar nicht. Viel zu gefährlich, weil oft auch mal über den Gehweg gefahren werde, berichtet eine Mutter. Ganz abgesehen von dem ständigen Brummen der Motoren und den Abgasen, die die Autos in die Luft pusten.

Kunden bleiben weg: Frisörin Anke Bräucker

Der Dauerstau ist auch Gesprächs-Thema Nummer eins im Friseur-Salon von Anke Bräucker. Sie berichtet, dass schon Kunden ausbleiben, weil sie den Weg mit dem Auto scheuten: Statt weniger Minuten fast eine Stunde - das ist manchem Stammkunden zu viel Aufwand, um sich die Haare schneiden zu lassen.

Lkw ganz nah am Bürgersteig