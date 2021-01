Gegenstand von A40-Brücke geworfen und durchschlägt Schiebedach eines Autos

Plötzlich gab es einen Riesenknall: "In diesem Moment habe ich mich so erschrocken: Mensch, biste jetzt irgendwo vor gefahren? Was ist passiert? Dann habe ich nichts gesehen, tief durchgeatmet und das Panoramadach kam mir schon entgegen."

Die Brücke über der A40 in Essen-Frohnhausen

Sonja Mrowka blieb zum Glück unverletzt an diesem Montagabend (18.01.). Die 42-Jährige hat nochmal Glück gehabt. Sie war nach der Arbeit auf dem Weg zu einer Freundin, fuhr auf die A40 in Richtung Duisburg, auf die rechte Spur, das Radio leise vor sich hin dudelnd. Und dann passierte es: Der unbekannter Gegenstand fiel von der Hausackerbrücke in Essen-Frohnhausen auf ihr Auto. Das war gegen 17:30 Uhr.

Erst knallte es im Fahrzeug, Augenblicke später kam dann das Glasdach runter. Was da genau auf ihr Autodach fiel, gibt jetzt viele Rätsel auf. Der Gegenstand konnte nach dem Unfall weder an der Fahrbahn noch im vollgesplitterten Auto gefunden werden. Und Sonja Mrowka beteuert, dass sie niemanden auf der Brücke hätte erkennen können. Der fallende Gegenstand traf ihren Audi nämlich erst, nachdem sie unter der Brücke hergefahren ist. Auch deswegen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Glück im Unglück

Sonja Mrowka saß am Steuer.