A3 wird zwischen Duisburg und Oberhausen gesperrt

Am Freitag (15.06.2018) um 22 Uhr wird die A3 in Richtung Oberhausen zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg-Kaiserberg und Oberhausen-West gesperrt. Laut Straßen. NRW wird auf diesem Abschnitt Flüsterasphalt aufgetragen. Der Verkehr wird über die A40 , A59 oder A42 umgeleitet.

Autobahn Montag wieder frei

Am Montag (18.06.2018) ab 5 Uhr ist die A3 dann wieder freigegeben. An einem weiteren Wochenende im Juli will Straßen.NRW die Autobahn zwischen Oberhausen-Lirich und dem Kreuz Kaiserberg sperren, um auch dort den Flüsterasphalt aufzutragen. Der genaue Zeitraum steht aber noch nicht fest. Für den gesamten Streckenabschnitt werden rund 4,5 Millionen Euro investiert.

Stand: 15.06.2018, 10:49