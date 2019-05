Sie sollen 48 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Dafür müssen sich drei Spielhallenbetreiber ab Montagvormittag (27.05.2019) vor dem Hagener Landgericht verantworten.

Technik an Spielautomaten manipuliert

Die Angeklagten sollen die Technik in Spielautomaten manipuliert haben. Dadurch zeigten die Geräte auf den Abrechnungen weniger Umsätze an, als sie wirklich erzielt hatten. Diese Beträge sollen dann noch mit einer Spezial-Software geschönt worden sein.

In zehn Jahren haben die Beschuldigten so laut Anklage 48 Millionen Euro an Steuern und Abgaben hinterzogen.

58 Verhandlungstage angesetzt

Dies im Detail nachzuweisen, wird aufwändig für die Hagener Wirtschafts-Strafkammer: Sie hat insgesamt 58 Verhandlungstage angesetzt – bis ins nächste Jahr hinein.

Luxus-Autos werden versteigert

Im September 2018 hatte die Polizei bei den Spielhallenbetreibern neben Geld auch mehrere Luxus-Autos beschlagnahmt. Die auffällig lackierten Sportwagen werden in Hagen momentan versteigert. Mit dem Geld aus der Aktion soll ein Teil der Steuerschulden wieder reinkommen.

Die Männer haben Spielhallen in Hagen, Menden und Dortmund betrieben.