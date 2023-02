Probleme beim Schulschwimmen im Ruhrgebiet

Ein Grund dafür: Zum Teil gibt es nicht genug Schwimmbäder, um den Schwimmunterricht in dem Umfang durchzuführen, wie er im Lehrplan vorgesehen ist. Gleichzeitig ist die Nachfrage der Schulen gestiegen, weil es bei den Kindern durch die Corona-Pandemie Nachholbedarf gibt. Davon berichten die Städte Dortmund und Witten.

Großer Sanierungbedarf bei städtischen Bädern

Verschärft wird die Situation durch den Sanierungsstau bei den städtischen Hallenbädern. Einige sind so marode, dass sie dauerhaft geschlossen werden mussten. Betroffen sind zum Beispiel das Hellweg-Bad in Unna und das Richard-Römer-Lennebad in Hagen. Auch das Hallenbad in Witten-Annen ist derzeit wegen dringend notwendiger Reparaturen geschlossen.

Das Hallenbad in Witten-Annen soll Ende März 2023 wiedereröffnen.

Die Probleme beim Schwimmunterricht gehen aber über die Bäder hinaus. In Hagen fehlen insbesondere an den Grundschulen Lehrkräfte für die Schwimmausbildung. In Unna und Witten sorgen lange Anfahrtswege und Verspätungen bei den Bustransporten dafür, dass den Schülerinnen und Schülern weniger Zeit im Wasser bleibt.