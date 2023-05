Landschaftsgärtner-Nachwuchs ermittelt die Besten

Der Westfalenpark in Dortmund hat sich für den Landschaftsgärtnercup 2023 in einen großen Spielplatz verwandelt. Unterhalb des Florianturms wurden mit drei Sattelzügen 72 Tonnen Sand angeliefert und verteilt. Dazu kamen unter anderem 3,5 Tonnen Bauholz und 20 Tonnen Trockenmauersteine.

Landschaftsgartenbau im Eiltempo

Hier messen sich die 230 Landschaftsgärtner in Zweierteams in ihrer Praxisaufgabe. In Zweieinhalb Stunden müssen sie nach Plan einen kleinen Landschaftsgarten anlegen, Gehwegplatten und Steine verlegen, kleine Büsche und Stauden einpflanzen.

Mit Mauerkelle, Hammer und Maßband

Neben dem Gartenbau stehen beim Wettberwerb in Dortmund noch weitere Aufgaben auf dem Programm. Unter anderem müssen die Teilnehmer Pflanzen richtig erkennen und mit ihrem botanischen Namen benennen können. Daneben geht es auch um Pflanzenschutz, betriebswirtschaftliche Kenntnisse und die Azubis müssen eine Fläche auf einer großen Wiese genau vermessen.

Mit dem Bagger Steine Aufstapeln

Bei all den Aufgaben müssen die Azubis vor allem als Team funktionieren. Das zeigt sich besonders bei der Aufgabe mit einem Kleinbagger. Mit dem müssen sie möglichst viele Steine in zwei Minuten aufeinander stapeln. Der Baggerfahrer sieht die Steine allerdings nicht, ist also auf die Anweisungen seines Teampartners angewiesen.

Sieger darf zur Bundesgartenschau