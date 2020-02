Bei einem der Paare handelt es sich um zwei Hochschullehrer aus Dorsten. Sie hatten in den vergangenen Tagen in einem Hotel in Phnom Penh auf ihre Weiterreise gewartet. Bereits am Sonntag sei ihnen mitgeteilt worden, dass ihre Tests auf das Coronavirus negativ gewesen seien.

Bei einer US-Passagierin war eine Infektion festgestellt worden