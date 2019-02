Das Kreuz Recklinghausen ist seit Freitagabend (22.02.2019) komplett gesperrt. Damit ist sowohl die A2 als auch die A43 von der Sperrung betroffen. Dort werden Stahlträger für eine neue Brücke montiert.

Ein Spezialkran soll die Stahlträger auflegen, von denen jeder mehr als 50 Tonnen wiegt. Die neue Brücke ist Teil der A43, die zurzeit sechsspurig ausgebaut wird. Um Staus zu vermeiden, leitet Straßen.NRW Autofahrer weiträumig um - über die A42 und 45.

Stau wird erwartet

Wer nicht nach Umleitung fährt, muss in Nähe der Sperrung der A2 bei Recklinghausen am Samstagvormittag mit Rückstau rechnen. Auf den Umleitungsstrecken rechnet Michael Heun vom Landesbetrieb Straßen.NRW nicht mit größeren Staus: "Wir leiten die Verkehre ja nur über andere Autobahnen um." Am frühen Montagmorgen soll der Verkehr wieder fließen.

Stand: 22.02.2019, 09:44