Am Donnerstag (29.11.2018) hat vor dem Landgericht Dortmund der mit Spannung erwartete Schadensersatzprozess gegen den Textildiscounter KiK aus Bönen begonnen. Ein direkt Betroffener und drei Angehörige von Opfern der Brandkatastrophe von Karatschi, Pakistan, verlangen je 30.000 Euro Schmerzensgeld.

Deutsches Gericht – pakistanisches Recht

Im September 2012 waren bei einem Feuer in der Fabrik Ali Enterprises 258 Menschen ums Leben gekommen. Dort wurde überwiegend für KiK genäht. Die entsprechende Klage wurde im März 2015 beim Landgericht Dortmund eingereicht. Verhandelt wird aber nach pakistanischem Recht.

Die Verhandlung findet im Schwurgerichtssaal des Landgerichts statt. Vor Prozessbeginn demonstrierten etwa ein Dutzend Unterstützer der pakistanischen Kläger, darunter auch die Mutter, die bei dem Brand ihren Sohn verloren hatte.

Saeeda Khatoo, Mutter eines Opfers (rechts neben dem Plakat)

Taten verjährt?

Die Richter müssen zunächst klären, ob die Taten verjährt sind oder nicht. Ein vom Gericht beauftragter, britischer Gutachter vertritt die Auffassung, dass die Taten bei Einreichen der Klage bereits ein halbes Jahr verjährt waren.

KiK erklärte im Vorfeld, die Klage müsse deswegen abgewiesen werden. Das Unternehmen hat nach eigener Darstellung bis jetzt mehr als sechs Millionen US-Dollar Entschädigung an die Opferfamilien auf freiwilliger Basis gezahlt.

Man fühle sich in der moralischen Verantwortung, so ein Unternehmenssprecher. KiK sei aber im juristischen Sinn nicht Schuld an dem Brand und den Folgen und lehne deshalb Schmerzensgeldzahlungen ab.