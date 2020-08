Auch die GSW schließt ihre beiden Freibäder in Kamen und Bergkamen an diesem Wochenende. Lünen hat das Freibad am Cappenberger See bereits am vergangenen Wochenende zugemacht. Andere Badbetreiber in der Region lassen ihre Bäder noch ein bis drei Wochen offen und hoffen auf ein paar warme Tage.

Das Freibad Bornekamp in Unna bleibt noch bis zum 20. September geöffnet

Die haben die Bäder auch dringend nötig. Denn das von Mai bis Juli überwiegend kühle und kalte Wetter hat den Freibäder die Bilanz ordentlich verhagelt. Hinzu kamen die Corona-Auflagen. Weil die Saison erst im Mai gestartet ist und wegen der Besucherbeschränkungen hatte das Freibad Schöne Flöte in Holzwickede zum Beispiel bislang lediglich 30.000 Besucher. In den vergangenen Jahren waren es zwischen 60.000 und 90.000.