„Es war eine Bierdeckel-Idee vor drei Jahren“ , lacht Jan-Philipp Struck. Der Kamener ist Ultra-Läufer und hat mit einem Freund den 48-Stunden-Lauf ins Leben gerufen. „Wir wollten einfach ein besonderes Event für Lauf-Begeisterte schaffen“.

Laut Struck ist die Veranstaltung in Unna der einzige 48-Stunden-Lauf deutschlandweit. Deswegen kommen rund 300 Menschen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland am Freitagnachmittag (23.05.) in die kleine Ruhrgebietsstadt.

Wer nicht mehr kann, legt sich ins Zelt

Für die 48-Stunden-Disziplin haben sich 120 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Auch 24 Stunden und weniger sind möglich. Das Startgeld von 130 Euro pro Kopf geht zum Teil an den Deutschen Kinderhospizdienst und den NABU .

Im grünen Bornekamp-Park in Unna drehen die Läuferinnen und Läufer auf der 2 Kilometer-Strecke so viele Runden wie möglich. Im vergangenen Jahr gab es beispielsweise einen Teilnehmer, der 170 Kilometer lief. Pausen und Schlafzeiten in Zelten teilt sich jeder selbst ein.

Zum ersten Mal inoffizielle Deutsche Meisterschaft

„ Das Ganze hat eine fantastische und familäre Atmosphäre“ , schwärmt Ultra-Läufer Struck, der als Polizist in Hamm arbeitet. Es gehe nicht ums Gewinnen, sondern ums Dabeisein. 400 - 500 Stunden Freizeit stecken Struck und sein Kompagnon, Ultra-Läufer Mario Windelschmidt, in die Vorbereitung des Events.

In diesem Jahr rufen die beiden Veranstalter erstmals eine Deutsche Meisterschaft aus. „Eine offene Meisterschaft heißt, dass wir nicht an die Vorgaben eines Sportverbandes gebunden sind“ , sagt Jan-Philipp Struck. Vergeben werden insgesamt sechs Deutsche Meistertitel in verschiedenen Altersklassen mit Pokalen und Siegerehrung.

Unsere Quellen:



Veranstalter Jan-Philipp Struck

WDR Reporterin