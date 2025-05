Sie gilt als die größte, schnellste und längste Holzachterbahn der Benelux-Staaten: Die Achterbahn "Troy" im niederländischen Sevenum kurz hinter der Grenze zum Niederrhein. Der Freizeitpark Toverland startet die Aktion zum dritten Mal - und die Plätze in der Achterbahn waren begehrt wie nie.

Selbst gestandene Freizeitpark-Influencer attestieren der Achterbahn ein irres Tempo. Bei Einigen ist nach fünf Fahrten längst Schluss. Tatsächlich ist es aber gar nicht schwer, Freiwillige zu finden, die 24 Stunden nichts anderes machen wollen als in dieser Achterbahn zu sitzen. Tausende Bewerbungen haben den Freizeitpark dafür erreicht.

Deutlich mehr Bewerber als Plätze

Zu den Auserwählten gehören Menschen aus Köln, Bedburg, Moers, Krefeld und Duisburg. Einer hat sich seinen Platz sogar für über 600 Euro ersteigert. Aber auch aus ganz Deutschland, Belgien und den Niederlanden sind passionierte Achterbahnfahrer dabei.

Für Derya (li.) sind Achterbahnen mehr als Leidenschaft

Für Derya aus Duisburg ist das Achterbahn-Fahren offenbar mehr als nur ein Hobby. Denn vor den vielen Achterbahnfahrten hat sie keine Angst, sagt sie: "Ich bin mir sehr sicher, ich werde Troy besiegen" . Dafür hat sie ordentlich geübt - mit einer Jahreskarte für den Freizeitpark.

Sanitäter beaufsichtigen die Teilnehmenden

Ausreichend Pausen gibt es aber: Alle halbe Stunde müssen die Teilnehmer mal kurz für eine Achterbahn-Runde raus. Dann fahren die Wagen eine leere Runde. Und alle sechs Stunden ist dann auch mal Zeit für einen Toilettengang oder etwas zu essen, denn dann sind 30 Minuten Pause.

Die "Troy" gilt als eine der härtesten Holzachterbahnen

Und was, wenn der Hunger mal während den fast 300 Fahrten kommt? " Dafür habe ich meinen Supporter. Wenn ich hungrig werde, dann gibt er mir etwas. Schnell rein, und dann geht's weiter", erklärt Duisburgerin Derya.

Alle Teilnehmenden haben eine Begleitperson dabei, auch falls es mal einen Notfall geben sollte. In jedem Fall sorgen sie für Stimmung: Bei jeder neuen Runde gibt's erstmal einen High Five.

Spendensammlung für krebskranke Kinder

Auch wenn die Aktion vor allem Werbung für den Freizeitpark ist, hat die Achterbahn-Challenge auch einen ernsten Hintergrund. Die Einnahmen der Aktion kommen einer Stiftung zu Gute, die krebskranken Kindern einen Urlaub am Meer ermöglicht. Über 70.000 Euro wurden letztlich eingenommen.

Daniel macht auch wegen der guten Sache mit

Das hat auch Daniel Molitor aus Krefeld dazu bewegt, mitzumachen: "Ich bin selber an Krebs erkrankt und ich möchte den leisen Stimmen da draußen eine Laute geben. Dafür bin ich heute hier. Und ich werde bis nach Duisburg schreien!"

Auch er hat keinen Bammel - es sind eher die Alltagsfragen, die ihn kurz vor der Challenge bewegen. Etwa, ob die Kaffeemaschine daheim ausgeschaltet ist. Seine Verpflegung für die nächsten 24 Stunden: Zwei Müsliriegel und Elektrolyte. Ob das ausreicht, um durchzuhalten?

Die Ersten sind schnell raus

Dass die Challenge nicht für jeden etwas ist, wird schnell klar: Schon am Nachmittag müssen zwei Teilnehmer abbrechen. Die Stimmung ist aber offensichtlich gut. Jede Runde wird gejubelt, jede Runde wird geklatscht. Videos aus der Nacht zeigen, dass aus der Achterbahn geradezu eine kleine Party wird. Mit Musik, Lichtern und natürlich einer Nebelmaschine.

An dieser Stelle kommen sie noch genau 279 Mal vorbei

Dafür war an Schlaf mal so gar nicht zu denken. "Eine Achterbahn der Gefühle" , sagt Derya aus Duisburg. " Der Regen im Gesicht, die Regentropfen sind wie Nadelstiche im Gesicht. Und das auch noch bei 90 km/h ". Da half nur das Regencape und jede Menge Wärme-Pads am Körper.

Für den Krefelder Teilnehmer war nach 12 Stunden Schluss. Daniel musste aufgeben, hatte zu Hause etwas Schlaf und ist dann für die Morgenstunden noch zurückgekommen und mitgefahren. Da bekommt die "Ehrenrunde" noch mal eine ganz andere Bedeutung.

Eine Stunde vor Ende waren noch 15 von 24 Teilnehmenden übrig. Die hatten zwar mal so gar keinen Schlaf, bei denen war jetzt aber sowieso nicht mehr ans Aufgeben zu denken. Vor allem der Jubel von Freunden und Familie haben die Teilnehmenden durch die allerletzten Strapazen mitgezogen.

Die einzige Teilnehmerin aus dem Ruhrgebiet gehört am Ende zu denjenigen, die es wirklich 24 Stunden am Stück geschafft haben. Was jetzt das Erste ist, was Derya macht? Achterbahn fahren. Wieder eine Runde auf dem "Troy". Das Bett - das ruft offenbar auch nach 24 wachen Stunden erst am Abend wieder.

Unsere Quellen



Freizeitpark Toverland

WDR -Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichten wir am 26.05.2025 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Duisburg, 19:30 Uhr.