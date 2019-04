Vor 20 Jahren: Auftakt im Nivel-Prozess in Essen

Maßnahmen zum Zeugenschutz

Die Sorge vor der Rache aus der Hooliganszene war groß. Es folgte eine Geschichte wie im Krimi: Am Tag seiner Aussage wird Mathiak von Zivilkräften abgeholt. Auf einer Raststätte an der A3 wird das Auto getauscht. Aus Sicherheitsgründen. Seine Familie ist da schon unterwegs in die Niederlande, wird für mehrere Wochen versteckt. " Das war eine absolute Ausnahmesituation. Natürlich hatten wir große Angst ", so Mathiak.

Entscheidender Zeuge: Burkhard Mathiak

Jener 25. Verhandlungstag brachte damals die Wende im Prozess. Durch Mathiaks Aussage wird Andre Z. identifiziert. Am Ende erhalten drei der Täter Haftstrafen zwischen dreieinhalb und sechs Jahren. Andre Z. muss wegen versuchten Mordes für zehn Jahre ins Gefängnis.

Viel Unterstützung für Mathiak

Und Burkhard Mathiak? Die Arbeit im Fanprojekt musste er damals aufgeben. Er ist heute in einer anderen Branche tätig. Mittlerweile sehen weder Mathiak selbst noch die Behörden eine Bedrohung für ihn. Im Gegenteil: Es gab danach viele Anrufe, viel Zuspruch für die mutige Aussage im Fall Nivel.

