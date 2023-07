Schlag gegen Schleuser-Bande: Festnahme in Castrop-Rauxel

Mindestens zwei Jahre lang habe die Bande Migrantinnen und Migranten nach Deutschland geschleust, so die Staatsanwaltschaft Landshut. Sie hat am Donnerstag vier Verdächtige festgenommen - darunter den Kopf der Gruppe in Castrop-Rauxel.

Die Ermittler wollen so einen international agierenden Schleuserring zerschlagen haben. Er soll insgesamt mehrere hundert Menschen über die Balkanroute gebracht haben. Bei den Migrantinnen und Migranten habe es sich vor allem um Menschen aus der Türkei und Syrien gehandelt, sagt die Staatsanwaltschaft.

Zur Tarnung: Junge Frauen seien über die Grenze gefahren

Die Schleuser hätten sie in Kleintransportern bis nach Österreich gebracht. Für die Weiterreise hätten die Tatverdächtigen dann Fahrzeuge aus Deutschland organisiert. Die Fahrer - darunter auch deutsche Staatsbürger - hätten die Migranten in Österreich abgeholt und über die Grenze gefahren, so der Vorwurf.

Dabei habe man vor allem auch auf junge Frauen gesetzt - für eine bessere Tarnung. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft geht aber noch weiter: Der Hauptbeschuldigte aus Castrop-Rauxel, ein syrischer Staatsbürger, soll zumindest einigen dieser Frauen auch mit Gewalt gedroht haben. So habe er sie gezwungen, die Migranten über die Grenze zu bringen. Der Mann aus dem Ruhrgebiet gilt als der Kopf der Bande.

Zwölf Durchsuchungen und vier Festnahmen

Am Donnerstag wurden von der Bundespolizei insgesamt zwölf Wohnungen in Bayern und Castrop-Rauxel durchsucht. Dabei waren Spezialkräfte der Bundespolizei und des Zolls beteiligt. Die Staatsanwaltschaft ließ vier Verdächtige festnehmen, darunter der Mann aus dem Ruhrgebiet.