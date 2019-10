Nach zwei Todesfällen in Hessen haben die Behörden einen Großbetrieb für Fleischwaren geschlossen. Wegen Listeria-Keimen in Pizzasalami und Brühwurst gilt für fast alle Waren der Firma Wilke Wurstwaren eine Rückrufaktion. Betroffen ist auch Nordrhein-Westfalen. Um welche Produkte es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt.

Wilke beliefert Großküchen und Weiterverarbeiter

Wilke vermarktet seine Produkte weltweit, beliefert vor allem die Gastronomie, Großküchen und andere Weiterverarbeiter. Daher muss zunächst rausgefunden werden, in welchen Produkten sich die verunreinigte Wurst befindet.

Betrieb vorerst geschlossen

Der hessische Landkreis Waldeck-Frankenberg gab am Mittwoch (02.10.2019) bekannt, dass er den gesamten Betrieb vorerst geschlossen habe. Monatelang seien in Wurstprodukten der Firma Listerien nachgewiesen worden. Von den zwei Todesfällen habe man erst kürzlich erfahren, sagte ein Sprecher des Kreises.

Zwei Menschen gestorben

Gestorben waren zwei ältere Menschen aus Hessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Todesfälle mit Wilke-Produkten in Zusammenhang stehen, liegt laut einem Gutachten des Robert-Koch-Instituts bei 99,6 Prozent. Es gebe zudem 37 weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stünden, hieß es vom Landkreis.

Rückrufaktionen nicht ungewöhnlich

" Dass Produkte wegen Listerien zurückgerufen werden, kommt immer wieder mal vor ", sagte Wilhelm Deitermann, Sprecher des NRW -Verbaucherschutzamtes, dem WDR . Die Gefahr herunterspielen wolle er damit nicht. Es gebe allerdings ein klar geregeltes Verfahren, wie mit Listerien-Funden umzugehen ist.

Video starten, abbrechen mit Escape „Wurst“-Case Szenario. Quarks & Co. . 05:40 Min. . Verfügbar bis 17.03.2020. WDR.

In solchen Fällen werde ein Meldeverfahren in Gang gesetzt, für das zunächst die einzelnen Länder und lokalen Behörden zuständig seien. " Verantwortlich für den Rückruf ist aber vor allem der Hersteller ", so Deitermann. Denn dieser wisse, wohin welche Produkte geliefert worden und wo weiterverarbeitet worden sind.

Vollkonserven nicht betroffen

Erst wenn geklärt sei, welche Endprodukte betroffen sind, könnten die entsprechenden Supermärkte ihre Kunden informieren. Im Fall Wilke haben die Märkte und Behörden bislang noch keine genaue Auskunft gegeben. Klar ist nur: Vollkonserven sind laut Landkreis nicht betroffen.

Gefahr für Baby und Schwangere

Gefährlich ist eine Erkrankung durch Listerien vor allem für abwehrgeschwächte Personen: Neugeborene, alte Menschen, Patienten mit chronischen Erkrankungen, Transplantierte und Schwangere. Bei ihnen und bei Ungeborenen kann die Listeriose zum Tod führen.