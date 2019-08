Rückreisewelle nach NRW - es wird voll

Wer auf den Autobahnen in NRW unterwegs ist, muss an diesem Wochenende mehr Zeit einplanen. Das WDR -Verkehrsstudio rechnet ab dem späten Freitagnachmittag mit einem höheren Verkehrsaufkommen als üblich - wegen der zu Ende gehenden Sommerferien in NRW und in Teilen der Niederlanden.

Am Freitagnachmittag gab es laut WDR -Verkehrsstudio 40 Staus mit einer Gesamtlänge von 250 Kilometer. " Das ist relativ viel, aber nicht unüblich für einen Freitagnachmittag ", sagte eine Sprecherin. Sie ging davon aus, dass der Verkehrshöhepunkt des Tages gegen 18 Uhr erreicht sein werde.

Teils lange Wartezeiten für Autofahrer

Mit am längsten warteten Ferienheimkehrer und Pendler auf der A 3 zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Ost. Laut der Staukarte von Straßen.NRW mussten Autofahrer hier über 60 Minuten mehr einplanen. Ebenfalls eine Stunde Verzögerung gab es auf der A 4 in Fahrtrichtung Köln. Zwischen Reichshof/Bergneustadt und Gummersbach war wegen einer Baustelle nur eine Spur frei. Auf der A 40 zwischen Mülheim an der Ruhr und Essen sorgten Bergungsarbeiten für längere Fahrzeiten.

Volle Autobahnen auch am Sonntag

Dem Landesbetrieb Straßen. NRW zufolge müssen Autofahrer zudem auf der A 31, A40, A57 und A61 mit dichtem Verkehr rechnen. Auch auf der A3 könnte es in beiden Richtungen Staus geben.

Auch am Sonntag müssen sich Verkehrsteilnehmer auf volle Autobahnen einstellen. Laut Prognose von Straßen.NRW könnten vor allem die A3 zwischen Oberhausen und Köln, die A44 Richtung Dortmund und die A61 nach Norden betroffen sein.

Gamescom und Neusser Schützenfest sorgen für mehr Aufkommen

Zu zusätzlichen Behinderungen könnte es durch mehrere Großveranstaltungen im Land kommen. Dazu zählen neben der Computerspiele-Messe Gamescom in Köln und dem Schützenfest in Neuss unter anderem das Hopfenfest in Bochum, das Gourmet Festival in Düsseldorf sowie der WeinSommer in Aachen.

Bahn setzt zusätzliche Züge ein