WDR: Eine Randfrage?

Burow: Ja. Wichtiger ist die Schulkultur. Die Schulen beispielsweise, die in den letzten Jahren den Deutschen Schulpreis erhalten haben, sind allesamt Pioniere, die ihre Ideen gegen den Widerstand der Schulverwaltung durchgesetzt haben. Diesen Schulen ging es nie um die Frage G8 oder G9, sondern darum, wie ein Lernen aussehen muss, das die Bedingungen, unter denen Jugendliche aufwachsen, berücksichtigt.

Die Schüler befassen sich heute täglich mit dem Internet und den sozialen Medien. Aber in der Schule taucht das als Unterrichtsgegenstand so gut wie nicht auf. Da stehen Schulen vor einem grundlegenden Wandel – die Rückkehr zu G9 spielt dabei keine so große Rolle.

WDR: Das Zurück zu G9 wird also in dieser Hinsicht wenig richten?

Burow: Die eigentliche Herausforderung ist die Weiterentwicklung der Traditionsschulen, die noch immer 45-Minuten-Unterricht haben und Lernen im Fließbandtakt propagieren. Viele Schüler machen in diesem System längst nicht mehr mit. Die leben durch die Digitalisierung in anderen Welten. Und dadurch entsteht der Druck in den Schulen, Änderungen herbeizuführen.