RS-Virus und volle Kinderkliniken: Was Eltern jetzt wissen müssen

Was ist das RS-Virus?

Das RS -Virus ist ein eigentlich harmloses Virus, das die Atemwege von Erwachsenen und Kindern befällt. Bei gesunden Erwachsenen äußert sich das häufig mit milden Symptomen wie Husten, Halsschmerzen und Müdigkeit. Für Kleinkinder und Säuglinge kann es aber in Einzelfällen gefährlicher werden.

Warum sind Kleinkinder und Säuglinge besonders gefährdet?

"Das liegt an den kleinen Atemwegen der Kinder" , sagt Prof. Dr. Dominik Schneider. Er ist der Direktor der Kinderklinik in Dortmund. "Je kleiner die Atemwege, desto größer ist die Problematik. Gerade bei Kleinkindern kommt es immer wieder zu Verstopfungen der kleinen Atemwege, die sie nicht selbständig abhusten können. Deswegen brauchen die Kinder oft Sauerstoff." Aber: Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres hat fast jedes Kind einmal eine Infektion mit RSV durch und nur zwei Prozent der Infektionen müssen tatsächlich im Krankenhaus behandelt werden.

Für wen ist das Virus besonders gefährlich?

Besonders gefährdet sind Frühgeborene, Säuglinge und Kleinkinder mit chronischen Erkrankungen an der Lunge oder dem Herzen. Zurzeit steigen die Fälle unter den Kindern im Alter bis vier Jahre stark an. Laut medizinischen Leitlinien sind aber nur Kinder bis zum Alter von sechs Monaten besonders gefährdet.

Warum steigen die Zahlen gerade so besonders stark an?

Einige Expertinnen und Experten vermuten einen sogenannten "Nachhol-Effekt". Weil viele Kinder wegen Kita-und Schulschließungen den Erreger noch nicht durchgemacht haben, gibt es jetzt mehr Fälle als gewöhnlich. Andererseits könnte auch schlicht die Saisonalität des Virus verschoben sein. Bereits letztes Jahr gab es den Peak der RSV -Infektionen deutlich früher als gewöhnlich.

Wie ausgelastet sind die Kinderkliniken in NRW im Moment?