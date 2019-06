Beim RRX auf der Linie RE 5 läuft's offenbar rund

Seit knapp einer Woche sind die ersten von zwölf neuen Zügen des Rhein-Ruhr-Express' auf der Linie RE 5 durch das Rheinland unterwegs. " Bislang läuft alles rund, wir sind sehr zufrieden ", sagte Holger Klein vom Nahverkehr Rheinland am Donnerstag (13.06.2019) dem WDR . Zwischenfälle, Pannen oder Verspätungen habe es bislang nicht gegeben. " Auch das WLAN in den Zügen funktioniert einwandfrei ", so Klein.

Für die Regionalbahnlinie RE 5 zwischen Koblenz und Wesel war bis vor kurzem die Deutsche Bahn zuständig. Die Linie galt bislang als verspätungsanfällig. Das sorgte immer wieder für Unmut bei Reisenden und Pendlern. Mit dem Fahrplanwechsel in diesem Sommer hatte der Bahnbetreiber National Express die Strecke zwischen Koblenz und Wesel von der Deutschen Bahn übernommen. Seit dem 9. Juni 2019 rollen über die Verbindung nun moderne Fahrzeuge.