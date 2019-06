Weitere Linien folgen

Mit dem neuen Betreiber National Express habe man nun das Konzept angepasst. So soll der Zug nicht wie ursprünglich vorgesehen in Remagen geteilt werden, sondern in voller Länge durchfahren. Generell sollen die leistungsstarken Züge pünktlicher sein, versprechen die Betreiber. Durch ein modernes Wartungs- und Reperaturdepot will Zughersteller Siemens dafür sorgen, dass immer Züge verfügbar sind.