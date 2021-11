Bahnbetreiber Abellio: Wie geht es auf NRW-Strecken weiter?

Die in Finanznot geratene Privatbahn Abellio will sich nach einem Medienbericht von mehreren Strecken in Nordrhein-Westfalen zurückziehen. Der Betreiber mehrerer Linien des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) und der S-Bahn Rhein-Ruhr hat nach Informationen der Funke-Mediengruppe den Verkehrsverbünden in NRW vorgeschlagen, die Linien nur noch zwei Jahre zu betreiben.

Über ein entsprechendes Angebot soll am Freitag beraten werden. Damit sei eine " geordnete Neuausschreibung " der Verträge möglich, sagte der gerichtlich bestellte Sachverwalter Rainer Eckert laut dem Bericht.

Unternehmen will Zugverkehr fortführen - aber wie lange?