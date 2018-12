Milliarden-Projekt: Erste RRX-Züge rollen am Wochenende

Bahnfahrer können am Wochenende das erste Mal regulär mit Zügen des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) fahren. Von Sonntag (09.12.2018) an rollen auf der Linie RE 11 zwischen Düsseldorf und Kassel 15 neue Züge - der erste verlässt morgens um 6.10 Uhr den Bahnhof Dortmund. Damit startet die Vorlaufphase eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte in Nordrhein-Westfalen.