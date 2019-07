Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige NRW-Familienministerin Christina Kampmann bewerben sich um den gemeinsamen Vorsitz der Bundes-SPD. Der SPD-Bezirk Hessen-Nord nominierte die beiden am Montag (08.07.2019) als Kandidaten.

Ziel: "SPD zur starken linken Volkspartei machen"

Christina Kampmann (38) war von 2015 bis 2017 Familienministerin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2017 ist sie Abgeordnete des Landtages, dort unter anderem Sprecherin im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation. Ihren Wahlkreis hat sie in Bielefeld. Der 48 Jahre alte Roth sitzt seit 1998 im Bundestag und ist seit 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Sein Wahlkreis liegt in Hessen.