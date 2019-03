Rosenmontag: Polizei spricht von ruhiger Lage

Der Rosenmontag in den Karnevalshochburgen von NRW ist größtenteils friedlich verlaufen. Die Polizei habe selten eingreifen müssen, hieß es am frühen Montagabend (04.03.2019) aus den Leitstellen mehrerer NRW-Großstädte. Die Zahl der Einsätze werde aber erfahrungsgemäß in der Nacht " alkoholbedingt " noch steigen.