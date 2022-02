Rosenmontag in Kriegszeiten: Züge, Demos, Blutspenden und Shoppen

Ein echtes Karnevalsoriginal: Helmut Scherer mit 87 Jahren

Der wohl kleinste Karnevalsumzug der Welt wird wegen des Krieges noch kürzer: Statt der geplanten sechs Jecken werde er in Unna nur mit zwei weiteren Mitstreitern losziehen, so Helmut Scherer (87). Aus Rücksicht auf die Gefühle der Ukrainer, die in Unna leben, werde er mit dem Bollerwagen nicht durch die Innenstadt ziehen, sondern Patienten am Katharinenhospital ein Musik-Ständchen bringen, so der Senior, der seit 65 Jahren im Karneval aktiv ist.

Die Dorstener Karnevalisten möchten den Kindern eine Freude machen und so rollt Rosenmontag der Prinzenwagen durch die Stadt und auf dem Marktplatz gibt es um 14.11 Uhr Süßigkeiten für alle kostümierten Kinder.

Viele Geschäfte sind geöffnet

Shoppen statt schunkeln?

Da die meisten Karnevalsumzüge ausfallen, will laut Handelsverband NRW ein Großteil der Einzelhändler in Karnevalshochburgen wie Düsseldorf und Köln am Rosenmontag öffnen - fast 70 Prozent. Auch viele Behörden arbeiten zu den üblichen Öffnungszeiten. Rosenmontag ist kein gesetzlicher Feiertag, eine einheitliche Regelung gibt es nicht. Daher ist es sinnvoll, sich im Vorfeld zu informieren.

Blut spenden und das Prinzenpaar hält Händchen