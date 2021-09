Polizei-Razzia bei den Hells Angels in NRW

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in mehreren Städten in NRW Gebäude und Räumlichkeiten der Hells Angels durchsucht.

Unter anderem waren Kräfte der Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei in Duisburg, Mönchengladbach, Leverkusen und Mülheim an der Ruhr im Einsatz. In Mönchengladbach kam ein gepanzertes Fahrzeug zum Einsatz.

Der Razzia vorangegangen war jahrelange Ermittlungen im Rockermilieu. Im Fokus der Aktion stehen mehrere Verdächtige der Rockergruppierung, von denen einige im Verdacht stehen, an einem versuchten Mord in zwei Fällen im Jahr 2013 und an einem Mord im Jahr 2014 beteiligt gewesen zu sein. Bislang sind die Durchsuchungen noch nicht abgeschlossen.