Auf einem gut abgeschirmten Firmengelände im niederländischen Breda steht in einer entlegenen Arbeitshalle die Roboteranlage „Daisy“: Mehrere Greifarme, die in ruckartigen Bewegungen immer wieder dieselben Aufgaben erledigen. Daisy zerlegt blitzschnell ein altes iPhone in alle Einzelteile. Eine Art "Anti-Montage", die präzise, schnell und effizient erfolgt – und das Recycling verbessert.

Nur zwei „Daisys“ gibt es auf der Welt: Ein Modell steht in Austin, Texas, USA – das andere in Breda in den Niederlanden.

Daisy kennt 20 verschiedene Modelle

Alte, von Kunden eingesandte oder zurückgegebene iPhone-Modelle werden vorab mit einem Barcode gekennzeichnet. Damit Daisy "weiß“, um welches Modell es sich handelt. Daisy kann 20 Modelle zerlegen – und kennt alle dazu nötigen Handgriffe. Das kann man wirklich so sagen, denn auch die Roboterarme von Daisy haben Greifarme. Zuerst wird das Altgerät geöffnet, dann das Display entfernt. Es folgen die Schrauben.