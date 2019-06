Tropische Zecke hat erstmals auch in NRW überwintert

Fünf Zecken auf einem Pferdehof im Raum Geldern, eine auf einem Pferd in Niedersachsen. In den vergangenen Tagen sind gleich sechs Exemplare der tropischen Hyalomma-Zecke in Deutschland aufgetaucht. Die Tiere können gefährliche Erreger übertragen.

" Wir haben die ersten Nachweise dieses Jahres von Hyalomma-Zecken in Deutschland ", teilte die Parasitologin und Zecken-Expertin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim am Dienstag (11.06.2019) mit. " Und diesmal müssen wir davon ausgehen, dass diese Tiere bei uns in Deutschland überwintern konnten. "