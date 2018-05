Der Hersteller von Elektro-Lieferwagen Streetscooter hat am Mittwoch (30.05.2018) in Düren sein zweites Werk eröffnet. Der Streetscooter-Eigentümer Deutsche Post reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach dem Fahrzeug. Das neue Werk geht auf dem Gelände des Automobilzulieferers Neapco in Betrieb