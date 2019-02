Fall Demirci: Staatsanwalt schlägt Freilassung vor

Während der zweiten Verhandlung gegen den Kölner Adil Demirci in der Türkei wegen Terrorvorwürfen hat der Staatsanwalt am Donnerstag (14.02.2019) die Freilassung aus der U-Haft vorgeschlagen.

Das solle unter der Auflage geschehen, dass Demirci sich regelmäßig bei der türkischen Polizei melde. Damit wäre eine Ausreise nach Deutschland vom Tisch.

Vorwurf der Mitgliedschaft bei Terrororganisation

Der 33 Jahre alte Demirci sitzt seit April in Untersuchungshaft in Istanbul. Er war bei einem Besuch bei der Familie festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Der Kölner Sozialarbeiter soll als nebenberuflicher Journalist bei drei Beerdigungen von kommunistischen Politikern dabei gewesen sein.

Anwalt rechnet mit Freilassung während der Verhandlung

Adils Bruder Tamer Demirci hält per Handy Kontakt nach Istanbul. Demircis Anwalt Mustafa Peköz erwartete am Mittwoch (13.02.2019) noch, dass sein Mandant während der Verhandlung freigelassen wird.

Welchen Ausgang der Tag nehmen wird, das wagt er nicht zu prognostizieren. Tamer betreut seine an Krebs erkrankte Mutter. Für sie, so sagt Tamer, wäre eine Freilassung ihres Sohnes die vielleicht beste Medizin.

Internationale Unterstützer im Prozess

Beobachter wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich halten die Beweislage gegen Demirci für konstruiert. Mützenich wohnt dem Prozess mit weiteren Unterstützern wie dem Journalisten Günter Wallraff bei.

Sie wollen damit zeigen, dass in Deutschland sehr wohl verfolgt wird, ob das Verfahren rechtsstaatlich geführt wird.