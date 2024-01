NABU NRW fordert Tempo bei Entscheidung für zweiten Nationalpark

Um den Entscheidungsprozess anzukurbeln, hat der NABU Ende vergangenen Jahres eine Umfrage in Auftrag gegeben hat. Danach sprechen sich mehr als die Hälfte der Befragten allgemein für einen zweiten Nationalpark in NRW aus. Mehr als jeder Dritte spricht sich gezielt für einen Nationalpark in einer bestimmten Region aus. Lediglich 6,7% wollen einen Nationalpark lieber nicht vor der eigenen Haustüre.

Suche nach dem zweiten Nationalpark in NRW

Entscheidungsschwierigkeiten in NRW: Welcher wird denn jetzt der zweite Nationalpark? Von Hürtgenwald bis Reichswald stehen sechs faszinierende Gebiete zur Auswahl. Landesumweltminister Oliver Krischer, hatte sie vorgeschlagen, doch die Kommunen vor Ort müssen entscheiden, ob sie diese Verantwortung übernehmen wollen. Die Wahl zwischen Hürtgenwald bei Aachen, Rothaarkamm im Sauerland, Ebbegebirge, Arnsberger Wald im Hochsauerlandkreis, Egge in Ostwestfalen oder dem Reichswald am Niederrhein gestaltet sich als keine leichte Aufgabe.