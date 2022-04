Autobahnen 1 und 61 am Wochenende gesperrt

Der Grund für die Sperrung: Bei Erftstadt ist eine Art Autobahn-Nadelöhr. Zwischen Dreieck Erfttal und Kreuz Bliesheim laufen beide Autobahnen auf derselben Trasse. Und genau in diesem Abschnitt befindet sich die Brücke, die jetzt am Wochenende abgerissen werden soll.

Warum wird abgerissen?

Am 11. März gab es an der Stelle einen schweren Unfall. Ein LKW wollte unter der Bliesheimer Brücke durch. Er hatte einen Bagger geladen und der Ausleger des Baggers stieß gegen die Brücke. Nach dem Unfall zeigten sich sichtbare Risse. Die Autobahn GmbH überprüfte die Brücke, mit dem Ergebnis: Sie kann nur noch abgerissen werden. Und das passiert an diesem Wochenende.

Behutsamer Abriss

Absperrungen werden aufgebaut

Bereits ab 17:30 Uhr am Freitag werden die ersten Autobahnzufahrten gesperrt, zum Beispiel Gymnich und Weilerswist-West. Um 22 Uhr werden schließlich die beiden Autobahnen dicht gemacht. Dann rollen zunächst mehr als 100 mit Sand beladene LKW an die Brücke heran. Der Sand wird dann auf der Fahrbahn verteilt, damit der Asphalt während des Abrisses nicht beschädigt wird. Auch wolle man „behutsam“ vorgehen, da die Pfeiler der Brücke noch gebraucht würden. Sie sollen eine Behelfsbrücke tragen. Die Abrissarbeiten könnten schon am Samstagnachmittag beendet sein, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH.

Sperrungen weiträumig umfahren

Dann müssen die Schuttteile und der Sand aber noch weggeräumt und abtransportiert werden. Montagfrüh gegen 5 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Autobahnen wieder freigegeben werden. Der Verkehr soll während der Sperrungen weiträumig umgeleitet werden. Wer in Richtung Süden fährt, soll die A 3 östlich von Köln nutzen. Wer in Richtung Norden will, kann entweder über die A 3 oder über die A 48 bei Koblenz fahren.

A 1 wird wieder freigegeben

Es gibt darüber hinaus aber auch noch eine positive Nachricht. Gleichzeitig mit der Aufhebung der Sperrungen Montagfrüh soll auch die A 1 in Richtung Köln wieder freigegeben werden. Die Flutschäden zwischen dem Dreieck Erfttal und der Anschlussstelle Hürth sind behoben. Zwei Wochen früher als geplant, wird der vier Kilometer lange Abschnitt wieder eröffnet.

Vor neun Monaten hatte das Hochwasser des Liblarer Mühlengrabens eine Brücke unterspült und zum Teil weggerissen. Es ist dies der letzte von der Flut betroffene Autobahnabschnitt der saniert wurde. Direkt nach dem Hochwasser waren im Rheinland etwa 130 Kilometer in einfacher Richtung nicht mehr befahrbar. Dabei seien Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro entstanden.