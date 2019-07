Zwei Tote nach Unfällen in Kölner Bädern

Zwei Menschen sind nach Unfällen in Kölner Bädern gestorben. Ein Dreijähriger ist nach einem Badeunfall in Zündorf gestorben, ein 65-Jähriger ertrank am Sonntag (30.06.2019) im Lentpark-Bad.

Suche nach 65-Jährigem in Naturbecken

Die Leiche des Mannes, den sein Sohn am Sonntag als vermisst gemeldet hatte, wurde nach Polizeiangaben am Montagmorgen im Naturbecken des Lentpark-Bades von Tauchern gefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Unfall aus. Ob der 65-jährige Syrer schwimmen konnte oder ob er Muskelkrämpfe erlitt, wird derzeit untersucht.

Dreijähriger verunglückt im Zündorfbad

Der Dreijährige war ohne Begleitung und Schwimmhilfen am Donnerstag (27.06.2019) in einem Becken des Zündorfbads unter der Wasseroberfläche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, erlag der Junge am Freitagabend seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung. Gegen wen sich die Ermittlungen konkret richten, sagt die Polizei nicht.



Stand: 01.07.2019, 15:00