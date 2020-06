Nach Schüssen auf einen 24-jährigen Mann, der vor drei Wochen in Bonn-Tannenbusch in seinem Auto saß, hat die Polizei jetzt zwei mutmaßliche Täter in Bornheim und Alfter festgenommen. Bei einem der Männer stellte sie außerdem die Tatwaffe sicher. Die 25- und 32-jährigen Männer sind den Behörden bereits bekannt, sie sitzen wegen versuchten Mords in Untersuchungshaft.

Foto eines dritten Tatverdächtigen

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei noch einen weiteren Mann, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll.

Stand: 12.06.2020, 15:43