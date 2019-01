Was will die SPD?

Die Stadtstaaten Hamburg und Berlin haben vor Kurzem die Vorschriften für professionelle Teilzeit-Wohnungsvermieter verschärft. Das hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Diese Möglichkeiten hätten die Sozialdemokraten auch gerne für NRW.

Was geht in Hamburg und Berlin, was in NRW nicht geht?

Die Stadtstaaten haben mehr Möglichkeiten, professionelle Teilzeitvermieter zu kontrollieren und einzuschränken. So muss jeder Anbieter einer Ferienwohnung eine Registriernummer haben. Die Behörden dürfen relevante Daten untereinander austauschen, zum Beispiel Steuerdaten. Die Städte dürfen auch bei den Plattformen Auskünfte über die Anbieter von Teilzeit-Wohnungen einholen.

In NRW dürfen die Städte nur eine Genehmigungspflicht einführen. Wer eine Wohnung dauerhaft an Touristen vermietet, muss das der Stadtverwaltung anzeigen. Genutzt wird das in Bonn, Köln, Dortmund und Münster.