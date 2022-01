Eine Erfolgsbilanz: 20 Jahre "Sprechzeit" Lokalzeit aus Köln

Vor einigen Jahren hat mal ein Kollege über mich geschrieben: „Anke löst im Kleinen, was im Großen schiefläuft“ . Das stimmt. Genau das ist seit Beginn der Sprechzeit mein Anliegen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann möchte ich auch das Große manchmal gerne etwas gerader rücken.

In den 20 Jahren waren es oft Senioren, die mir deutlich gemacht haben, wo was schief steht. Emma Weingarten aus Köln-Dellbrück zum Beispiel. Die 83-Jährige hatte sich noch nie mit jemandem angelegt. Aber 2008 ist ihr der Kragen geplatzt. Sie sollte 40 Euro Strafe zahlen, weil sie angeblich schwarzgefahren ist. Dabei hatte sie ein Ticket. Der Abstempel-Automat war kaputt. Deshalb hat sie mich angerufen.

Anke Bruns mit Emma Weingarten

Nach einigem Hin und Her verzichtete die Bahn auf das Geld „aus Gründen der Serviceorientierung “. Und Emma Weingarten? Sie war zum zweiten Mal empört: „Das ist eine Unverschämtheit“ , meinte sie zu mir. „Die Bahn ist nicht anständig genug, um sich zu entschuldigen und mir zu sagen, Sie hatten Recht.“

Direkter Austausch

Etwa 800 Fälle habe ich in den 20 Jahren aufgegriffen. Und viele davon gelöst. Soweit ich das Feld überschaue, ist mein Format einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Denn ich bilde das Problem nicht nur ab. Ich kläre auch, wer wie dazu beitragen könnte, es zu lösen. Dann bringe ich die Beteiligten zusammen, sofern sie einverstanden sind. Mal in kleiner, mal in großer Runde.