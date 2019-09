Landesregierung NRW will Standort stärken

Trotz aller Kritik daran, auch die NRW -Landesregierung will an Bonn als zweitem Regierungssitz festhalten und den Standort weiter stärken. Dazu will sie mit der Bundesregierung bis Ende des Jahres eine Zusatzvereinbarung im Berlin/Bonn-Gesetz aushandeln.