1. FC Köln: Getestete dürfen ein letztes Mal ins Stadion

Rainer Mendel, den Fanbeauftragten des 1.FC Köln in diesen Tagen zu erreichen, grenzt an ein Wunder. Mendel ist fast rund um die Uhr in Meetings mit den Kollegen des Ticketings, der Fanbetreuung und des Marketings. Man sei froh nach der langen Coronazeit langsam wieder zur Normalität im Geißbockheim zurückzukehren, sagt Mendel. In den vergangenen Tagen und Wochen sei aber ungewöhnlich viel zu tun gewesen. Kein Wunder. Der Verein schrieb jeden der 25.000 Dauerkartenbesitzer an, ob er ins Stadion kommen wolle.

Gegen Hertha BSC Berlin am Sonntag unter 3G-Bedingungen. Danach mit der 2G-Regel - geimpft oder genesen. Es sei nicht schwer gewesen, die Tickets an den Fan zu bringen. „Wir sind ausverkauft“ , meldet Rainer Mendel. Auch, wenn ausverkauft in diesem Fall lediglich 16.500 verkaufte Tickets bedeuten. Einige hätten sich über angebliche Ausgrenzung für Nicht-Geimpfte beschwert, sagt Mendel. Das seien aber Ausnahmen geblieben.

Strenge Kontrollen

Auch für die Anhänger wird es komplizierter. "Bei einer Vorkontrolle werden die entsprechenden Nachweise, das jeweilige personalisierte Ticket und der Personalausweis überprüft. Das wird Zeit in Anspruch nehmen" , sagt der Verein und bittet um frühzeitige Anreise zum Spiel gegen Hertha, das am Sonntag um 17.30 Uhr angepfiffen wird.

Stehplätze wird es nicht geben und die Zuschauerinnen und Zuschauer sind gehalten auf ihren reservierten Plätzen zu bleiben. Die sind wegen der Abstandsregeln im Schachbrettmuster angelegt. Wegen der in Köln hohen Inzidenz herrscht beim gesamten Stadionaufenthalt Maskenpflicht.