Zukunftsplan für "Klinikum Oberberg": 40 Millionen Euro Anbau in Gummersbach

Gummersbach soll so in die Liga der Krankenhäuser mit erweiterter Notfallversorgung aufsteigen. Im Gegenzug wird der Standort in Waldbröl schlanker mit einem Fokus auf die Grundversorgung. Dazu kommt eine neue Geriatrie. Den Zukunftsplan hat die Geschäftsführung des Krankenhauses zusammen mit einem Gutachter ausgearbeitet.

Jetzt beginnen die Diskussionen

Geschäftsführer, Landrat und Gutachter auch der Pressenkonferenz.

" Uns ist bewusst, dass jede Veränderung zu Diskussionen führt ", sagt der Oberbergische Landrat Jochen Hagt. Und: " Man möchte am liebsten am Standard festhalten, ist stolz auf das, was man in der Klinik hat ." Waldbröl hat mehr als 300 Betten und nimmt pro Jahr 10.000 stationäre Fälle auf. Gummersbach ist mit über 500 Betten größer und hat mehr als doppelt so vielen Patienten, die mehrere Tage stationär behandelt werden. Dazu kommen viele ambulante Eingriffe in beiden Häusern.

Anbau in Gummersbach nötig

Waldbröl hat in den vergangenen 14 Jahren schon die Kinderklinik und die Geburtshilfe mit Gynäkologie verloren. Dagegen hatten viele Waldbröler vergeblich protestiert. Jetzt sollen dort auch noch die invasive Kardiologie und die Gefäßchirurgie schließen. Für die Ansiedlung dieser Bereiche in Gummersbach fehlt aktuell allerdings der Platz. Geplant sind Anbauten in Höhe von rund 40 Millionen Euro.