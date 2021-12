Bauwerk mit Ablässen

Scharte am Damm der Steinbachtalsperre

Damit so etwas nicht wieder passiert, haben die Talsperren-Betreiber "e-regio“ und der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal bereits Maßnahmen getroffen: In den Damm wurde eine Scharte gefräst, damit das Wasser ab einer kritischen Höhe in ein so genanntes Tosbecken ablaufen kann.

Die neue Idee: Genau in diese Scharte könnte künftig ein Bauwerk eingesetzt werden - mit mehreren Ablässen, mit denen man den Wasserstand zum Beispiel bei Starkregen sehr genau regulieren kann.

Gutachter müssen prüfen

Ob das funktioniert und ob diese Idee einen Dammbruch wirklich verhindert, müssen Gutachter aber noch prüfen. Sollte das klappen, könnte die Talsperre in Zukunft wieder sowohl als Brauchwasser-Reservoir als auch zur Naherholung dienen.

Wie dann die Spazierwege an der Talsperre verlaufen werden und in welcher Form das Natur-Freibad wieder genutzt werden kann, ließ die Stadt Euskirchen aber noch offen.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Zukunft der Steinbachtalsperre. Lokalzeit2go - Bonn. . 02:44 Min. . Verfügbar bis 16.08.2022. WDR Bonn.

Stand: 29.12.2021, 13:32