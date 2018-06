S-Bahn bei Remscheid entgleist - Strecke wochenlang gesperrt

Am frühen Sonntagmorgen (10.06.2018) ist eine S-Bahn des privaten Streckenbetreibers Abellio in Remscheid entgleist. Wie das Unternehmen dem WDR bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 2:45 Uhr in Höhe des Stadtteils Güldenwerth.

Das Fahrzeug der Linie S7 sei direkt nach einer Tunnelausfahrt in einen Baum gefahren, der durch Erdrutsche auf die Gleise gespült worden war. Außerdem hatte der Starkregen mehrere Versorgungsleitungen, die sonst unter den Gleisen verlaufen, an die Oberfläche gedrückt. Nachdem der Zug diese durchtrennt hatte, sprang er in einer Kurve aus den Gleisen.