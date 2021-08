Aggressivität der Gäste nimmt zu

Alexander Moll schließt inzwischen regelmäßig vor Mitternacht. „ Wenn man nach Mitternacht noch öffnen will, braucht man jetzt Sicherheitspersonal, ohne geht es nicht mehr “, sagt er.

Die Zülpicher Straße sei zum Anziehungspunkt für Leute geworden, die sonst auf den Ringen in Clubs feiern. „ Aber das ist viel zuviel Mensch für so eine kleine Straße. Das verteilt sich sonst besser. So ist das alles an einem Punkt. Und dann eskaliert das irgendwann “ berichtet Moll. „ Jetzt müssen wir Wirte überlegen, wie wir die Gäste einbinden können, um hier wieder zu guten Verhältnissen zu kommen “, sagt Moll.

Ordnungsamt müsse Kontrollen bei schwarzen Schafen verschärfen

Die Zülpicher Straße sei zum Magneten für bestimmte Szenen geworden, weil es sich herumgesprochen habe, dass es hier Läden gibt, in denen es die Wirte nicht so genau nehmen mit den Corona-Regeln und den Verboten, sagt Markus Vogt, Sprecher der Interessengemeinschaft der Wirte im Quartier Latäng. „ Da muss das Ordnungsamt viel genauer hinsehen. Statt sich mit Kleinigkeiten aufzuhalten, sollten die Streifen prüfen, wo welche Art von Veranstaltungen stattfindet. Wenn man die Auswüchse stoppt, kommen bestimmte Szenen nicht mehr ins Vierte l“, meint Markus Vogt.

Wirte suchen mit Stadt nach Lösungen