Messerstich auf Zülpicher Straße - Mord-Prozess vor Landgericht

Die Anklage geht von einem schweren Vorwurf aus: Mord aus Heimtücke. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts statt. Die Familie des Opfers tritt als Nebenkläger auf.

Der mutmaßliche Täter wird von zwei Verteidigern betreut, die beide mit ähnlichen Verfahren und Delikten sehr viel Erfahrung haben.

Messerattacke auf Zülpicher Straße: Flaschenwurf als Auslöser?

Es geht um ein Geschehen vom 31. Juli 2021. In der Nacht waren auf der Zülpicher Straße Jugendliche und junge Männer wegen eines Flaschenwurfs aneinandergeraten. Plötzlich soll der jetzt Angeklagte zugestochen haben. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen noch in eine Klinik. Doch die Verletzung in der Brust – wie es in der Anklage heißt, auf Herzhöhe – war zu schwer.