Zülpich: Flügel von Windrad abgerissen

Stand: 08.11.2022, 17:22 Uhr

In Zülpich ist in der vergangenen Nacht ein Windrad stark beschädigt worden. Ein Flügel ist komplett abgebrochen, ein zweiter hängt nur noch in Teilen an der Kanzel. Wie das passieren konnte, ist noch unklar.

Von Christoph Hensgen