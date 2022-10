Ermittlungen nach tödlichem Polizeieinsatz in Zülpich

Der Beamte selbst hat sich noch nicht geäußert. Beide Beamte sind vom Dienst befreit und werden psychologisch betreut. Das Streifenteam war am Montagnachmittag alarmiert worden, nachdem der 31-Jährige versucht hatte, gewaltsam in das Haus seiner Eltern einzudringen. Zuvor hatte er ein vor dem Haus geparktes Auto demoliert. Es war die Mutter des Mannes, die die Polizei gerufen hatte. Die Beamten trafen dann im Garten auf den Mann. Frank Piontek, Sprecher der Bonner Polizei, sprach von einem „ überraschenden Angriff “.

Grund für Handeln des Sohnes noch unklar

Warum der 31-Jährige vor dem Haus seiner Eltern randaliert hat, ist noch unklar. Im Verlaufe des Dienstags soll seine Leiche obduziert werden. Ob der Mann bereits zuvor auffällig oder polizeibekannt war, dazu haben sich die Ermittler noch nicht geäußert.

Erst vergangene Woche war ein Randalierer gestorben, nachdem die Polizei im Einsatz von einem Taser Gebrauch gemacht hatte. Im August starb ein 16-jähriger Senegalese durch tödliche Schüsse eines Polizeibeamten in Dortmund.

Mann kollabiert nach Polizeieinsatz in Bonn

In Bonn ist in der Nacht zu Dienstag ein 42-Jähriger in einem Rettungswagen kollabiert. Zuvor war er von der Polizei fixiert worden, weil er sich in einem fremden Garten aufgehalten und sich aggressiv verhalten habe. Die Polizei Köln untersucht nun aus Neutralitätsgründen die Umstände des Einsatzes und führt auch die weiteren Ermittlungen durch.

