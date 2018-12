60 Zuchttauben in Viersen gestohlen

Im selben Jahr nahmen Diebe von rund 120 Brieftauben in einem Schlag in Erwitte nur die erfahrenen und älteren Tiere mit. Die gestohlenen Tauben hatten bereits etliche Siegerpreise eingeflogen. In Mönchengladbach klauten Unbekannte 2016 einem Rassegeflügelverein rund 400 Tauben.